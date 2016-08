Roda viva – edição 1319

Estatísticas on line disponibilizadas no site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará apontam que apenas 71.343 (51,87%) dos 137.535 eleitores cadastrados em Parauapebas compareceram para efetuar o recadastramento biométrico *** Em Canaã dos Carajás 20.554 (76,83%) dos 26.751 eleitores cadastrados já se recadastraram. O prazo para efetuar a biometria eleitoral vai até o dia 19 de dezembro. Para facilitar e escapar das longas filas, o TRE oportunizou o agendamento via internet. Não deixe para a última hora *** A retirada das 28 árvores, pela Semob, ao longo do trecho da obra de duplicação da Avenida Faruk Salmen foi autorizada pelos órgãos fiscalizadores. Segundo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, foi celebrado um acordo em que, para cada árvore suprimida, outras três deverão ser plantadas ao longo da avenida assim que concluída *** Herbert Viana, Gerente Executivo de Usina de tratamento de minério da Vale, em Carajás, assinará semanalmente, uma coluna no Blog do Zé Dudú. Paraibano de Campina Grande, Herbert é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), com mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), também possui especialização em Tecnologia Mineral pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e Gestão Empresarial pela PUC de Campinas – SP (PUCCAMP). A coluna estreia no próximo sábado *** A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) informa que o Portal de Serviços na internet ficou indisponível a partir da meia noite do dia 31/10, para migração do banco de dados. E o retorno aconteceu as 18h do mesmo dia. Durante a manutenção os serviços ficarão indisponíveis *** A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) realizou no sábado (31), às 19 horas, no Ginásio Poliesportivo, a terceira edição do Festival de Dança. Com o tema voltado ao mundo circense, o evento reuniu cerca de 160 crianças, jovens e adultos *** Segundo a professora de balé, Michela Torres, que organizou o evento, o espetáculo é a finalização de todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano pelo corpo de professores e alunos. “Vamos ter apresentações de balé, jazz e dança contemporânea”, diz *** Parauapebas tem a China como seu principal comprador, e tudo que acontece lá pode afetar diretamente a receita do município. Pois bem, na última segunda-feira (26), em uma reunião da cúpula do Partido Comunista da China com o intuito de decidir as diretrizes econômicas dos próximos cinco anos, ficou decidido que o país vai abolir a política do filho único, permitindo que casais tenham até dois filhos. A decisão representa uma importante mudança na política demográfica da China *** Um grande sonho para a saúde da mulher em Parauapebas foi concretizado na quinta-feira (29), com a inauguração do mamógrafo. A programação contou com a presença do prefeito Valmir Mariano e ocorreu por volta das 10 horas, no Hospital Municipal Dr. Theóphilo Soares de Almeida Filho *** O aparelho disponibilizado na rede pública municipal é de alta tecnologia e possibilitará o diagnóstico precoce de câncer de mama, contribuindo assim para salvar vidas, já que a descoberta de tumores malignos em sua fase inicial gera mais chance de vencer a doença *** O governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), foi denunciado pelo Ministério Público, que o acusa de corrupção, num caso envolvendo o perdão de dívidas e concessão de incentivos à cervejaria Cerpa. Para que o tucano vire réu, é preciso que não só os ministros do STJ acatem a denúncia, mas que a Assembleia Legislativa do Estado autorize o processo. A Assembleia já foi notificada pelo Ministério Público para se posicionar sobre a denúncia *** A 19ª Reunião do Comitê Gestor do Programa Municípios Verdes (PMV), encerrada na quarta-feira, 28, em Belém, marcou um importante avanço das ações voltadas à gestão ambiental sustentável no Estado. A partir de agora, mais quatro municípios paraenses passam a integrar a lista do PVM: Xinguara, Cumaru do Norte, Santa Maria das Barreiras e Canaã dos Carajás, todos na região sudeste do Pará.

