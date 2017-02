SAAEP convoca classificados no concurso público

A lista de convocação com o nome e cargo de 38 candidatos classificados no concurso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep), foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 2.

A convocação contempla os níveis fundamental, médio e superior nos cargos de auxiliar de serviços gerais, vigia, motorista, auxiliar administrativo, auxiliar operacional, encanador, operador de sistemas alternativos, técnico de saneamento, técnico em química, topógrafo, engenheiro ambiental, engenheiro civil e engenheiro sanitarista.

“Estamos iniciando essa convocação com mais de 40% dos classificados, uma mão de obra que o Saaep necessita nesse momento. A reestruturação da autarquia continua e conforme o levantamento de demandas vamos continuar a convocação dos demais”, explicou a gestora do Saaep, Claudenir Rocha.

Em reunião realizada na quarta-feira, 1º, com o Sindicato dos Servidores Públicos de Parauapebas (Sinseppar) e uma comissão dos classificados no concurso do Saaep, a gestora da autarquia esclareceu alguns pontos importantes, como a adequação da estrutura física do prédio para receber os candidatos com deficiência.

“O edital não criou um requisito, o tipo da deficiência e não temos a estrutura adequada, ofertou-se a vaga, garantiu a vaga por lei, sem pensar nisso. Temos essa preocupação com o acesso, na comodidade dele, como banheiro, por exemplo, e vamos precisar de um tempo para fazer essas adequações”, esclareceu a gestora.

Foi conversado ainda sobre o prazo de convocação do restante dos candidatos. Ao todo, o concurso do Saaep ofertou 85 vagas. A gestão da autarquia fará uma análise e no prazo de 90 dias apresentará um cronograma ao sindicato dos servidores.

Os candidatos terão um prazo de 15 dias para entrega de documentos e exames médicos, local e horário previsto na publicação. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias.

Confira a relação dos nomes, cargos, data e horários de apresentação no Diário Oficial do Estado

-Auxiliar de serviços gerais

Natia Marielle Alves Paiva

Daniela Lazara Aparecida de Araújo

Liliane Pereira Andrade

Ildete Pereira da Silva

-Auxiliar operacional

Iranelde Silva Santiago

Wagner de Jesus Conceição Pompeu

Najila Maria Sousa Santos Carvalho

Antônio Belchior Carvalho de Araújo

Marines Gomes de Sousa

– Operador de sistemas alternativos

Getúlio Dallas Pedrosa de Sousa

