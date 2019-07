Saúde de Canaã dos Carajás é destaque no Pará e no Brasil

Destaque em toda a região nos últimos anos, a saúde em Canaã dos Carajás começa a ser reconhecida no Pará e no Brasil. Na última quinta-feira (4), a Reorganização da Atenção Básica, por meio da implantação do Acolhimento à Demanda Espontânea e do Prontuário Eletrônico Integrado do Cidadão, recebeu o prêmio de melhor experiência em saúde pública do estado do Pará. A experiência foi condecorada ainda como a terceira melhor do Brasil, o que torna Canaã uma cidade referência em saúde pública.

O projeto implantado na Terra Prometida foi apresentado durante o 35º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conasems), realizado em Brasília entre os dias 2 e 5 de julho. Como prêmio, o município ganhará a produção de um documentário para o projeto Webdoc/Conasems que relatará o sucesso do programa e os avanços conquistados.

Um ano depois de implantado, o projeto mudou a realidade da saúde pública em Canaã. Com o horário de atendimento estendido nas Unidades Básicas de Saúde, o município registrou um salto de 45 para mais de 90 mil pacientes atendidos no período. No total, 362 profissionais foram mobilizados para a implantação do novo sistema.

Eliana do Vale, diretora do departamento de Desenvolvimento das Redes Assistenciais à Saúde, destacou a melhora da qualidade de assistência e o maior controle dos indicadores de saúde. “Uma vez que temos o prontuário eletrônico, o médico tem à sua disposição registro, histórico de exames, diagnósticos e consultas dos pacientes de maneira rápida e integral, otimizando o serviço. Outro benefício é a possibilidade utilizar esses dados para a análise dos nossos técnicos, gerando mapeamentos diversos.”

A secretária de saúde, Daiane Celestrini, falou sobre o reconhecimento. “Eu agradeço a dedicação de cada servidor que se empenhou e abraçou essa causa junto conosco. Construir uma saúde plena e de mais qualidade para os nossos munícipes é um dos nossos sonhos. O nosso intuito é melhorar mais os nossos serviços a cada dia.”

O Acolhimento à Demanda Espontânea é um dispositivo a ser utilizado para garantir acesso e atendimento aos cidadãos no mesmo dia, podendo ser uma informação, agendamento de consulta, atendimento de urgência ou procedimento ambulatorial. Vale lembrar também que as Unidades Básicas de Saúde continuam funcionando das 8h às 18h, sem intervalos para almoço, o que assegura mais qualidade de atendimento ao cidadão. O novo modelo foi implantado em parceria com a Fundação Vale por meio da Ciclo saúde.

