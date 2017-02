Secretário de Cultura fala sobre logística, transporte e segurança no Carnaval 2017

“Estamos muito animados. O governo está montando toda uma estrutura, por entender a importância da festa de carnaval. Temos certeza que vamos fazer um evento seguro, e com o objetivo principal que é gerar renda e movimentar a economia da cidade”, destacou o secretário municipal de Cultura, Popó Costa, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, 10.

Na ocasião, foram apresentadas oficialmente a programação, campanhas educativas, de conscientização, logística de transporte e trânsito para os quatro dias do carnaval em Parauapebas, que será realizado na Praça de Eventos, no período de 25 a 28 deste mês.

Popó Costa ressaltou que o governo busca alternativa para que a população participe de fato da festa. “As informações principais estamos passando, principalmente nas campanhas educativas para que a gente tenha um carnaval seguro e tranquilo, para que a as famílias possam participar da festa”, enfatizou o secretário.

De acordo com dados da Secretaria de Cultura, cerca de 500 pessoas estão envolvidas diretamente no evento, que terá uma praça de alimentação com 120 barracas de bebidas e comidas. “Gerar renda é o nosso principal objetivo, por isso priorizamos a contratação de artistas locais e a confecção dos abadás, que serão doados para os blocos, pela primeira vez está sendo feita por uma cooperativa da cidade”, Popó Costa.

Questionado sobre o valor do investimento para o Carnaval 2017, o secretário explicou que o valor ainda não foi fechado, mas garantiu que será bem abaixo de valores gastos nos anos anteriores.

Já a logística do trânsito e transporte, embarque e desembarque para o folião que vai utilizar o transporte público foi explicada por três representantes do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Parauapebas (DMTT): o coordenador do Núcleo de Educação no Trânsito, Nilton Lima; o coordenador de Trânsito, Raphael Pinheiro; e o coordenador de Trânsito, Israel Dantas.

“Já conversamos com a Central de Vans e eles se comprometeram que terá uma linha específica para o local do carnaval e ainda aumentar a quantidade de veículos para atender a população com qualidade. Vamos estar atentos nos locais de embarque e desembarque dos foliões”, afirmou Israel Dantas.

“Já estamos com tudo pronto. Nosso efetivo estará no corredor da folia e no entorno do local do evento para orientar os foliões e fazer a fiscalização necessária”, completou Raphael Pinheiro.

Além da Secult e da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), estiveram presentes no evento representantes da Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. “Agradeço a parceria de todos e contamos com a Imprensa para manter o folião bem informado para o que o Carnaval da Nossa Gente transcorra com a participação de todos com responsabilidade”, finalizou Popó Costa.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (24)

Abertura oficial do Carnaval 2017, com entrega da chave da cidade, participação de blocos, escolas de samba e as equipes envolvidas diretamente na organização do evento.

Local: Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC)

Hora: 19h30

Sábado (25)

Arrastão com o trio elétrico “Banda Meninas de Ouro” – a partir das 17h

Desfile de blocos independentes

Bandas locais: Fernando BG, Nilton Guedes e Gabriel

Atração nacional: Zé Ricardo e Thiago

Local: Praça de Eventos

Domingo (26)

Matinê – 18h às 20h

Desfile das escolas de samba

Bandas locais: Pedro Coutinho, Lucas e Cauã e Cléo Andrade.

Atração nacional: Poderoso Bebezão

Local: Praça de Eventos

Segunda-feira (27)

Matinê – 18h às 20h

Bandas locais: Mayara Faria e Malícia Elétrico

Atração nacional: Kit Ilusão

Local: Praça de Eventos

Terça-feira (28)

Matinê – 18h às 20h

Bandas locais: Vitor Ferraz, Léo Bruno

Trio Elétrico: Banda Star Dance

Atração nacional: Anjo Azul Elétrico

Local: Praça de Eventos

