Sefa apreende 52 toneladas de manganês durante fiscalização em Marabá, no Pará

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) divulgou nesta sexta-feira (1º) a apreensão de 52 toneladas de manganês que estava sendo transportado ilegalmente em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com a secretaria, a carga estava sendo transportada sem os papeis de Conhecimento de Transporte (CT-e).

Além da apreensão do manganês, o Ibama aplicou duas multas por irregularidades nos documentos. As ações de fiscalizações iniciaram no último dia 25 de janeiro. Três apreensões ocorreram, regrando um valor total de penas aplicadas de R$ 6.231,10.

A Sefa ressaltou que intensificou as ações da fiscalização tributária no sudeste do estado, por meio da unidade de Carajás e com o apoio dos fiscais do IBAMA. A intenção é coibir crimes ambientais na região.

“A Sefa pretende ampliar as ações em conjunto com outras instituições, o que dará maior efetividade à fiscalização”, informou o diretor de Fiscalização da Sefa e o auditor fiscal de receitas estaduais Marcos Matos.

Fonte: G1 PA — Belém