Semana de Alimentação Saudável é realizada nas escolas municipais

Entre as ações realizadas durante a iniciativa estão: palestras, mesas expositoras e divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira.

“Nosso trabalho já conseguiu conscientizar os demais alunos sobre a importância de não desperdiçar a merenda escolar, diminuímos o desperdício em cerca de 50%”, comemora o aluno João Octávio, do 7° ano. Ele desenvolveu junto com os colegas da escola Luís Magno, o projeto “Desperdiçar nem Pensar”, apresentado na abertura da 1ª edição da Semana de Alimentação Saudável na Escola, que ocorreu na segunda-feira, 26, na escola Luís Magno.

Quatro mesas exibiram parte do trabalho já desenvolvido: receitas com aproveitamento integral dos alimentos, produzidas pelas merendeiras durante a 2ª etapa da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN); representação do corpo humano com frutas, verduras e legumes, trabalho dos alunos da escola sobre alimentação saudável; o cultivo de mudas e diminuição do desperdício; e a divulgação do novo Guia Alimentar para a População Brasileira.

O objetivo do evento é promover a alimentação saudável nas escolas, incentivar bons hábitos e melhor aproveitamento dos alimentos. O abertura da Semana contou com exposição de projetos voltados para a temática e divulgação do novo Guia Alimentar para a População Brasileira. A iniciativa ocorre até 30 de agosto, simultaneamente com a 3ª etapa da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) – 3ª Edição, que traz o tema “Imagem Corporal e Bullying”.

De acordo com a nutricionista do departamento de Alimentação Escolar (Dae) da Semed, Ercília Carvalho, a Semana da Alimentação Saudável já faz parte do calendário escolar. “A Semana é a concretização de um dos objetivos do Programa de Educação Alimentar e Nutricional do município de Parauapebas, que tem como escolas piloto: Luís Magno e Sorriso de Criança. A ideia é que as ações realizadas esta semana sirvam de exemplo para as demais escolas”, informa a nutricionista.

O Governo Municipal tem investido na qualidade da merenda escolar e em programas de promoção da alimentação saudável nas escolas. “A alimentação é parte importante no processo educacional e nós estamos investindo muito na formação, capacitação de nossas merendeiras, melhorias no cardápio e programas educacionais que envolvam a comunidade”, enfatizou o secretário de Educação Luiz Vieira.

Segundo o diretor da Luís Magno, Eduardo Dias, a instituição já está obtendo ótimos resultados. “O programa tem colaborado para desenvolver em nossas crianças o hábito nutricional saudável, o que tem contribuído, inclusive, com a melhoria no rendimento delas”, avaliou.

Texto: Messania Cardoso / Fotos: José Piedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP