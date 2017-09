Semana de empreendedores cooperativistas acontece em Parauapebas

A semana de Empreendedores Cooperativistas começou nesta segunda-feira (25) por volta das 9h00 no auditório do CEUP – Centro Universitário de Parauapebas. O evento que está sendo ministrado pela facilitadora Aldina Chaves está previsto para ter uma duração de 6 dias e aborda assuntos como educação cooperativista que traz aos participantes ensinamentos de como constituir uma cooperativa em seus ramos específicos, criar as diretorias e como funciona na prática.

Esteve presente no evento o Secretário Municipal de Produção Rural, Elrisval Martins que afirma que o sistema de produção no Município de Parauapebas tem um custo muito alto provocando perde de espaço na disputa de mercado e ainda ressalta que o principal objetivo do evento é o fortalecimento, a cooperação e o entendimento entre os trabalhadores na busca de mercado.

O 1° Encontro Municipal de Empreendedores Cooperativistas é uma realização da SEMPROR – Secretaria Municipal de Produção Rural, em parceria com a OCB – Organização das Cooperativas do Brasil, e trará a discussão em vários polos de Parauapebas e zona rural, promovendo um encontro entre cooperativas, compradoras e fornecedoras, incentivando assim a criação de grandes parcerias de negócios na cidade, através de cursos, seminários e exposições voltados para o homem do campo e empresas que atuam no setor.

Texto e fotos: Rodrigo Melo