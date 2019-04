Semana de Formação Cultural de Parauapebas movimenta o segmento

O Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC) lotou na abertura da 1° Semana de Formação Cultural de Parauapebas e Região, realizada nesta segunda-feira (22). A apresentação dos alunos da Escola Municipal de Música Maestro Waldemar Henrique marcou o início do evento, que contou também com apresentações de grupos de capoeira, dança, teatro, carimbó, agremiação junina e da cantora Cléo Andrade.

O evento realizado pela Prefeitura de Parauapebas vai até sexta-feira (26) e visa promover o diálogo e formação entre artistas, produtores, fazedores de cultura, gestores e profissionais com ampla experiência de atuação em atividades relacionadas à cadeia de produção artística e cultural, além de oferecer a toda comunidade cultural o conhecimento.

“É um momento muito importante para a cultura de Parauapebas. Nosso principal objetivo é trazer conhecimento de alta qualidade para os nossos artistas locais, pois sabemos que temos muitos, e que, além de minério, Parauapebas tem artistas por todos os lados”, destaca o gestor da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), Saulo Ramos.

Durante toda a semana o município vai respirar cultura, com programações em várias localidades da cidade como: workshops, oficinas, cursos e palestras nas áreas do teatro, dança, música e produção artística.

A 1° Semana de Formação Cultural conta com o apoio e dedicação da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (SECULT), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), Fundação Cultural do Pará (FCP), mineradora Vale, Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMAT), Ministério da Cidadania e Instituto Mulheres de Barro.

Neusa Maria Pereira Kluck, que faz parte do Instituto Mulheres de Barro, expressa a imensa alegria em poder participar desse evento, “isso é um sonho! Parauapebas cresceu muito e devemos mostrar a nossa cultura para o mundo. Temos vários artistas da terra maravilhosos, temos pessoas que trabalham em prol dessa cidade. Graças a Deus agora estamos tendo oportunidades de mostrar os nossos trabalhos. Isso é gratificante”.

Para o vice-prefeito, Sérgio Balduíno, esse projeto é o início de um novo tempo, “é importante valorizar os artistas locais. Sem dúvidas esse evento ficará marcado em nossa cidade como o início de uma grande história”.

Quem também participou da abertura foi a secretária estadual de cultura, Úrsula Vidal, que ficou encantada com a mistura de culturas existentes na cidade de Parauapebas, “estou emocionada com tudo que vi aqui nesta noite. Essa 1° Semana de Formação Cultural é um exemplo para todos os municípios do estado, porque é uma integração muito grande, com a vontade de fazer junto com as pessoas que muitas das vezes sem visibilidade, sem apoio, colocam o carnaval na rua, as quadrilhas na rua, insistem em colocar a meninada para o hip hop, dança de rua, teatro”.

“Nós temos uma missão que é oferecer estruturas para que essas pessoas alcancem as crianças, adolescentes e jovens para que essa sabedoria da cultura não se perca. E não podemos esquecer que a cultura gera renda, movimenta a economia e sem cultura nós não sabemos quem somos, a gente não tem passado, a gente não se entende no presente e a gente não pensa no futuro”, finalizou Úrsula.

Texto: Sabrina Linhares

Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP