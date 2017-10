Semed faz homenagem a secretárias da rede ensino municipal

Compartilhar no Facebook

A educação municipal conta com grande número secretárias, inclusive, nas escolas, onde atuam de forma eficiente para fazer das instituições de ensino um ambiente agradável. Ao todo, 68 profissionais ocupam o cargo nas escolas da rede municipal de ensino, lembrando também que existem homens na função de secretários.

Para comemorar o Dia da Secretária, celebrado em 30 de setembro, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio do Departamento de Inspeção e Documentação Escolar (Dide) e Setor de Estatística, realizou na manhã da última sexta-feira, 29, um café especial com música, agradecimentos e descontração. Foram distribuídos brindes, realizados desfiles e eleitos os profissionais destaques das escolas de cada segmento (escolas do campo, de educação infantil e de ensino fundamental).

Ivani Martins possui mais de 30 anos de atuação na área, por isso e por sua boa atuação, foi eleita Secretária do Ano. A funcionária que já respondeu pela documentação de todos os alunos do campo, atualmente responde pelas escolas União do Povo, Santa Tereza e 21 de abril.

“Eu gosto muito da minha profissão e procuro fazer o melhor sempre. Devido o tempo de atuação já conheço bem o trabalho e também a comunidade, o que facilita muito. O evento de hoje foi uma surpresa boa, me senti muito valorizada e feliz por confraternizar com meus colegas de profissão”, declara Ivani.

Quem representa os homens nesse universo quase que exclusivo das mulheres é Luan Freire. O jovem atua na escola Jean Piaget e assegura que é uma ótima oportunidade de aprendizado. “Eu já havia trabalhado em secretaria de escola, mas na função de secretário este é meu primeiro ano. Trata-se de uma profissão dinâmica com novos desafios todos os dias, acho que por isso gosto tanto” informou Luan, transparecendo sua alegria em participar da confraternização.

O secretário-adjunto de Educação, Antonino Brito, aproveitou a oportunidade para felicitar os servidores, ressaltar a importância da função e agradecê-los. “O trabalho de vocês é muito importante, além de lidarem diretamente com dados como estatística e Censo Escolar, realizam o atendimento da comunidade e oferecem o suporte que os gestores necessitam. Muito obrigado por sua dedicação à educação municipal”, agradeceu o gestor.

Texto e fotos: Messania Cardoso

