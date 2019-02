Semed inicia visitas para conferir a qualidade da merenda escolar

Na ocasião, o secretário almoçou com as crianças e sondou a aceitabilidade do cardápio. A refeição servida no dia foi sopa de frango com legumes.

Na segunda-feira, 18, o gestor da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Luiz Vieira, realizou visita na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jean Piaget. O objetivo é realizar vistorias para avaliar a qualidade da merenda escolar. Na ocasião, o secretário almoçou com as crianças e sondou a aceitabilidade do cardápio. A refeição servida no dia foi sopa de frango com legumes.

Luiz Vieira reforçou que é determinação do prefeito Darci Lermen que todas as escolas tenham merenda de qualidade, servida dentro de padrões estabelecidos. “Vim conferir de perto e vou visitar outras escolas para garantir que o padrão implantado pela gestão do prefeito Darci seja realmente uma realidade todos os dias em todas as escolas”, garantiu o secretário.

Assim como o gestor da pasta, a aluna do 1º ano, Raísa Alexandra, também aprovou o cardápio do dia. Quando questionada sobre a alimentação ela disse: “Gosto muito da comida da escola. Ela é muito boa”.

A merendeira Maria Aparecida comentou sobre a diversidade do cardápio que conta com carnes, frutas, verduras e legumes. Além dos itens, Maria citou dois ingredientes especiais: “Aqui a gente faz tudo com amor e carinho”.

Luiz Vieira também ressaltou que essa visita marca o início de muitas, pois visitas periódicas serão realizadas em todas as instituições tanto por ele quanto por uma equipe técnica designada especificamente para a fiscalização da merenda escolar. “Inicialmente, passei essa atribuição para os diretores, que acompanharão de perto a qualidade da merenda de sua unidade educacional e onde for detectado algum problema, nós vamos corrigir”, garantiu.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Bruno Cecim

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP