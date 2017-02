SEMMU lança programação do 27º Encontro da Mulher de Parauapebas

O auditório principal da Prefeitura de Parauapebas ficou lotado, na tarde desta segunda-feira, 30, durante a cerimônia de lançamento oficial da programação e do tema do 27° Encontro da Mulher de Parauapebas, evento que começou em 1990 e que hoje se confunde com a história da cidade.

Todos os anos, o encontro mobiliza mulheres de todas as classes sociais, independentemente de convicção política ou religiosa. A proposta é mobilizar o público para ações que estimulam a liderança, a motivação e a cooperação feminina.

Este ano, o 27° Encontro da Mulher de Parauapebas traz o tema “O Modernismo Brasileiro e a Voz da Mulher, Arte por toda Parte”. O debate é sobre a busca pela expressão da mulher como forma de empoderamento, ativismo, liderança e solidariedade. Na cerimônia, foi feita a apresentação das líderes das equipes e das mulheres modernistas que serão homenageadas.

O encontro terá seis equipes. Cada uma, terá um tema para trabalhar durante a programação do tradicional evento, que hoje é patrimônio cultural do município. As equipes serão divididas em cores: branca, verde, rosa, azul, lilás e vermelha. A lilás, por exemplo, vai homenagear a pianista, compositora e maestrina carioca Chiquinha Gonzaga, que se destaca pela luta da liberdade da mulher.

As equipes terão uma verdadeira maratona de ações durante a programação da Semana da Mulher, com atividades socioeducativas, culturais, lúdicas e esportivas. O evento visa a mobilizar mais de quatro mil mulheres de forma direta, que serão distribuídas pelas seis equipes. Em parceria com a TV Correio SBT, canal 40, no dia 8 de março será realizada a corrida rústica.

A titular da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu), Ângela Pereira, diz que vai trabalhar para que o 27° Encontro da Mulher de Parauapebas fique na história do município. O evento será realizado de 3 a 11 de março. As atrações artísticas e culturais, como cantores nacionais, por exemplo, serão divulgadas pela Semmu na segunda quinzena agora de fevereiro.

Para que o evento seja promovido com sucesso, a Semmu conta com vários parceiros que estão engajados na programação. O programa Conte Comigo, da TV Correio, apresentado pela jornalista Mariana Chamon, começa a sua segunda temporada em março e será dedicado às mulheres de Parauapebas durante o período do evento.

Patrimônio

Por meio da Lei nº 4.304, de 04 de maio de 2006, o Encontro da Mulher se tornou patrimônio cultural e imaterial do município de Parauapebas, sendo declarado e reconhecido também como integrante do patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará, pela Assembleia Legislativa, através da Lei nº 7.961, de 13 de junho de 2014.

Texto: Antônio Marcos – Fotos: Rafael Leguli – Ascom/PMP

