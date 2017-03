Semsa realiza abertura de programação do Dia Mundial do Rim

Na manhã de terça-feira, 7, a médica Verônica Costa, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou a abertura oficial da programação do Dia Mundial do Rim, comemorado dia 9 de março. A ação, ocorreu na Câmara Municipal de Parauapebas, visa chamar atenção das autoridades e população quanto a gravidade das doenças crônicas renais no município.

Para a nefrologista (especialista em doenças dos rins), essa não é uma data festiva, mas sim um momento para todos lembrarem das maneiras de tratamento e formas de evitar doenças renais. “Só no Pará, cerca de 3 mil pessoas fazem dialise e outras 200 estão na fila esperando vaga para fazerem o tratamento, enquanto em Parauapebas 42 estão em tratamento”, explica.

Verônica orienta as pessoas a procurarem as unidades de saúde para fazerem de sangue e urina que podem identificar doenças renais. Hipertensos, idosos, obesos, diabéticos, fumantes, portador de doença cardiovascular, usuário crônico de anti-inflamatórios, além daqueles que possuem histórico familiar a problemas nos rins são predispostos a alguma doença renal.

A programação do Dia Mundial do Rim continua nesta quarta-feira, 8, na Praça de Eventos, a partir das 15h. As equipes da Semsa realizarão atendimento, darão orientação e farão avaliação nutricional, aferição de pressão arterial, peso, altura e glicemia

Texto: Anderson George

Fotos: Rafael Leguli

