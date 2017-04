SEMSA realiza Campanha de Vacinação na Palmares Sul

Os moradores da Palmares Sul foram contemplados, no último sábado, 18, com a campanha de vacinação, na Unidade de Saúde do bairro Palmares Sul. A ação promovida pela Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem como objetivo imunizar e proteger crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O secretário municipal de Saúde, Francisco Cordeiro, reforça que estão sendo disponibilizadas diversas vacinas como febre amarela, tétano, HPV, pneumonia, meningite, hepatite A, tríplice viral valente, entre outras. “Mais de 120 pessoas foram imunizadas neste bairro”, informou.

A dona de casa e mãe Natália Figueiredo da Silva contou que seus três filhos estavam sem tomar vacina desde os três meses de idade. “Finalmente consegui que meus filhos tomassem todas as vacinas necessárias. Só assim, eles ficarão protegidos contra várias doenças”, disse ela.

Valdiana Correa Borges, que também é mãe e dona de casa, faz questão que os filhos fiquem imunizados. “Trouxe meus filhos pra tomar as vacinas. Zelo muito pela saúde deles, por isso, faço questão de sempre trazê-los”, destacou.

A Semsa reforça que para tomar as vacinas, basta apresentar o cartão de vacinação e um documento de identificação.

Texto: Janaina Ravanelli

Fotos: Irisvelton Silva – Ascom/PMP