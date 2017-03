Semsi se reúne com órgãos de segurança para discutir sobre a criminalidade

Visando encontrar soluções para combater a criminalidade em Parauapebas, Polícia Militar (PM), Guarda Municipal (GMP), Polícia Civil, Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) e representantes Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do cidadão (Semsi) se reuniram nesta terça-feira, 7, no Quartel do 23° Batalhão de Polícia Militar.

O grupo faz parte do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), comandado pela prefeitura e que é responsável em apresentar propostas para a melhoria da segurança pública no município a partir de ações conjuntas. E a primeira ação do Gabinete será combater a prática de roubos. Em Parauapebas, os alvos preferidos dos bandidos são as motocicletas e celulares.

O mapeamento dos locais com o maior índice de roubos já foi feito pelo GGIM e medidas começarão a ser tomadas.

