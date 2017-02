SEMURB inicia manutenção da rede de iluminação pública

Com a finalidade de proporcionar mais qualidade de vida à população e contribuir com a segurança pública, a Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMURB) iniciou na terça-feira, 7, o serviço de manutenção de iluminação pública em diversos bairros de Parauapebas.

Inicialmente estão sendo atendidas as chamadas “demandas reprimidas”, aquelas feitas pela própria população ou por telefone ou pessoalmente na secretaria. O próximo passo será cobrir cada área por completo. Para isso, as equipes da Semurb estão percorrendo os bairros e identificando pontos escuros, desta forma o problema será corrigido de acordo com o cronograma que está sendo elaborado.



De acordo com o secretário de Urbanismo, Edmar Lima, técnicos identificaram que nada menos que 25% do bairro Liberdade estavam às escuras. O serviço de manutenção já foi feito no local, para maior tranquilidade dos moradores.

O bairro Cidade Nova foi o primeiro visitado pelos técnicos da Semurb, mas as equipes já estiveram no Primavera, da Paz, Rio Verde, Chácara do Sol e Guanabara, onde mora o agricultor Antônio Conceição da Cruz, 66 anos, um dos cidadãos de Parauapebas a solicitar o atendimento da Semurb e que ficou satisfeito com o serviço. “Quando está escuro é ruim, perigoso; agora, sim, gostei”.

A Semurb dispõe de três caminhões para fazer a manutenção da iluminação pública de forma permanente. Como a estrutura tem vida útil, após determinado período precisa ser trocada, principalmente as lâmpadas.

De acordo com Edmar Lima, inicialmente o serviço está sendo levado aos bairros com maior número de moradores: “Estamos começando pelos bairros mais populosos e vamos levar este serviço até os bairros mais afastados. Acredito que em aproximadamente 90 dias poderemos fazer uma boa diferença em toda a cidade”, avalia o titular da Semurb.

Texto: Jéssica Diniz

Fotos: Matheus Costa

