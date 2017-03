Servidor Público é assassinado dentro do hospital em Parauapebas

Na madrugada de segunda-feira (20), cinco homens munidos de armas de fogo com capacetes na cabeça renderam os seguranças e ocuparam o prédio do Hospital Geral de Parauapebas (HGP), com o intuito de acessar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde executaram com diversos tiros o funcionário público Valdomiro Costa Pereira.

A vítima havia sofrido a primeira tentativa de morte na zona rural de Eldorado do Carajás, quando foi alvejada com três tiros e conduzida para a casa de saúde em Parauapebas, no sábado (18). Nessa investida, os desconhecidos colocaram mulheres separadas dos homens e desferiram bala em Valdomiro e no que seria seu cunhado, atingindo apenas o braço da segunda vítima.

Informações dão conta que ainda na noite de sábado (18), enquanto Valdomiro estava internado, a Polícia de Parauapebas teria recebido informações que indivíduos estariam em vigilância pelos arredores do HGP, provavelmente avaliando o melhor momento para invadir e matar o servidor. Todavia, uma viatura da Polícia Militar chegou e os suspeitos deixaram o local, vindo a executar o homicídio na madrugada de segunda-feira (20).

Nota da PMP – A Prefeitura de Parauapebas manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do servidor público Waldomiro Costa Pereira, ocorrido nesta segunda-feira, 20 de março.

No último final de semana, Waldomiro foi vítima de ferimento por arma de fogo em sua propriedade, no município de Eldorado do Carajás. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde passou por processo cirúrgico, mas na madrugada desta segunda-feira, cinco homens invadiram o HGP, renderam os seguranças, e executaram Waldomiro.

Neste momento de dor e profunda tristeza, a Administração Municipal e todos os companheiros de trabalho da Prefeitura se solidarizam com familiares e amigos de Waldomiro.

O servidor era casado e deixa cinco filhos. O velório de Waldomiro ocorrerá na cidade de Curionópolis.

Nota do HGP – Em relação ao falecimento de Waldomiro Costa Pereira, a direção do Hospital Geral de Parauapebas (HGP) informa que:

O servidor público Waldomiro Costa Pereira deu entrada no HGP no último sábado, 18 de março, por volta das 18h, encaminhado pela própria família. Ele estava com ferimentos na cabeça e em uma das mãos. Após a realização de uma tomografia e raio-X, foram encontrados três projéteis na cabeça e pescoço. Waldomiro passou por cirurgia e, em seguida, foi encaminhado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para observação.

Na madrugada desta segunda-feira, 20, por volta das 3h, cinco homens fortemente armados, chegaram à entrada do HGP, renderam seguranças, invadiram as instalações do hospital, se dirigiram até o leito do paciente na UTI e efetuaram disparos contra o servidor. Após tentativa sem sucesso de reanimação de Waldomiro, seu corpo foi encaminhado à necropsia do hospital.

No intuito de elucidar esse crime o mais rápido possível, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará todas as imagens do circuito interno de gravação do hospital para as autoridades policiais.

O fato é que continua um mistério a causa que originou esse assassinato. Valdomiro havia sido militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST) e do Partido dos Trabalhadores (PT). Há pouco mais de seis anos, Valdomiro havia sido preso acusado supostamente de envolvimento em assaltos às agências bancárias em Eldorado dos Carajás. Entretanto, estava solto respondendo ao processo em liberdade. (Texto: Luís Bezerra / Fotos: Redes Sociais)

