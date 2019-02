Servidores são certificados em curso sobre geração de emprego

A Coordenadoria Especial de Trabalho, Emprego e Renda (Ceter) certificou nesta quinta-feira, 21, no auditório do SINE, servidores municipais que participaram do Curso de Nivelamento às Práticas e Legislação do Serviço Público.

38 trabalhadores estiveram reunidos em discussões sobre como propor políticas públicas de incentivo à criação de renda e postos de trabalho para absorver a mão de obra local e fazer crescer o desenvolvimento, além do desenvolvimento de serviços para o trabalhador.

Markzan Gomes, um dos servidores certificados, destaca que o treinamento funciona melhorar o atendimento ao cidadão: “A capacitação visa melhorar o atendimento que devemos oferecer à população uma vez que fazemos parte de um grupo que se propõe a combater o desemprego”, disse.

Oferecer atendimento com qualidade ao trabalhador em busca de ocupação profissional é exatamente um dos objetivos do governo municipal ao estruturar o segmento. “Os treinamentos focados no servidor é a proposta do governo municipal para atender bem a população que busca por serviços de natureza trabalhista”, afirmou o coordenador da Ceter, Girlan Pereira.

Outras capacitações já estão previstas a partir da próxima segunda-feira, 25, onde será abordada a intermediação de mão de obra, que é o papel do Sine, assim como concessão ao seguro desemprego. A outra etapa do curso prevê estudos sobre o atendimento e logo em seguida sobre planejamento de compras e licitação.

Texto: Jéssica Diniz

Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP