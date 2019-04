Show sunset de Zé Neto e Cristiano em Parauapebas dia 14 de Abril

Zé Neto & Cristiano que lideram o ranking nacional como a dupla sertaneja mais ouvida do momento, chega a Parauapebas no próximo dia 14 com o show no estilo sunset, que em português significa “pôr do sol”. Que acontecerá no estacionamento do Partage Shopping Parauapebas.

A Villa Texana que já é referência na cidade e região vem com mais essa atração que é um ícone em todo o Brasil, e garante ser mais um dos grandes shows trazidos a Parauapebas.

Naturais de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Zé Neto e Cristiano se conhecem desde os três anos de idade. Apaixonados pela música ambos seguiram caminhos diferentes em suas vidas. Até que em 2011, os dois amigos se reencontraram e estabeleceram a parceria pela busca do mesmo sonho, cantar. A partir daí o trabalho árduo trouxe o amadurecimento artístico na carreira da dupla que lançou dois álbuns até 2014.

Em 2015 os sertanejos alcançaram definitivamente a consagração nacional com o lançamento do terceiro CD e primeiro DVD da carreira. Registrado no mês de maio de 2016, em São José do Rio Preto/SP, o novo trabalho de Zé Neto & Cristiano veio para reforçar ainda mais.

Em dezembro de 2018, Zé Neto & e Cristiano lideraram o ranking no Brasil conquistando o 1º lugar na lista das 10 músicas mais tocadas.

E agora é a vez de Parauapebas receber essa dupla, no dia 14 de abril no estacionamento do Partage Shopping Parauapebas.