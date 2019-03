Tiroteios e morte durante ação policial em Parauapebas

Compartilhar no Facebook

Manhã de segunda-feira, 11 começou com muito trabalho para as policias de Parauapebas que deu inicio a caçada de meliantes que havia trocado tiros com policiais, logo nas primeiras horas do dia.

O trabalho se deu de forma intensa em busca dos criminosos que conseguiram se livrar da policia nos primeiros momentos, as buscas continuaram para que fosse dada uma resposta de imediato.

Segundo informações da policia os elementos haviam participado de um assalto em um posto de combustível em Canaã dos Carajás cidade vizinha a Parauapebas, e em fuga vieram para Parauapebas onde os policias conseguiram localiza-los através de rastreamento de aparelhos de celulares que foram furtados durante a ação dos bandidos naquele município.

Com informações dos dados emitidos pelo aparelho informando a localização a policia foi até uma residência no bairro da Paz na Rua Aracajú, e ao perceber a presença da policias os criminosos fugiram pulando o muro que da acesso a área de matagal entre os bairros Paraíso e bairro da Paz.

Durante a perseguição ouvi troca de tiros onde um dos bandidos foi atingido e também um policial acabou sendo ferido no braço, mais foi ligeiramente socorrido e conduzido à casa de saúde e não corre risco de morte, quanto ao bandido ele conseguiu se esconder no matagal com o compassa onde a policia realizou buscas na intenção de localizar e prende-los.

Segundo o Major Emmet do 23º Batalhão de Policia Militar, relatou que uma equipe de inteligência da policia fizeram um levantamento em uma residência onde havia vários meliantes de alta periculosidade, e que os mesmos eram assaltantes que vinham cometendo vários crimes em nossa região.

O Major afirma também que foi feito o cerco no local e houve uma intensa troca de tiros com os bandidos mais os mesmos conseguiram pular o muro da casa e caiu no matagal fazendo uma pessoa de refém.

Já no período da tarde por volta das 15h20min a policia teve a informação que um dos elementos que faz parte da quadrilha que trocou tiros com a policia estaria escondido em um kit-net no bairro Cidade Jardim.

Diante dessa informação, a GU da 2° Seção, uma a GU do GTO e uma da Polícia Civil, se deslocou até o kit-net indicado e ao chegar ao local fizeram a abordagem e o nacional Marcelo Fidelis da Silva não obedeceu a ordem policia reagiu tentando conta a vida dos policiais acabou sendo alvejado e veio a óbito ainda no local.

A policia continua no encalço de Idalecio Alves da Silva que esta sendo apontado como líder da quadrilha e é apontado de ter sido ele quem disparou o tiro que acabou atingindo o pm.

Já a vitima feita de refém identificada como Cícero prestou depoimento na manhã de terça-feira, 12, falou que ele estava em casa com o seu vizinho quando foi feito refém dois bandidos e que ele ficou durante toda a ação em que os bandidos tentavam escapar do cerco policial, e depois foi liberado.

Durante a operação uma pistola ponto 40 foi apreendida e apresentada na 20ª Seccional de Policia Civil a mesma estava com Marcelo Fidelis da Silva.

Edvan Lopes