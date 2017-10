Traslado, primeira das 12 romarias do Círio, é realizado na Grande Belém

O Traslado teve início às 8h20, com a saída da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em um carro da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A cerimônia conta com a presença de vários peregrinos que vieram do interior do Pará. Com a duração estimada de 12h, a romaria do Traslado é considerada a mais longa das romarias nazarenas e também a mais demorada. De acordo com o Dieese, estima-se a participação de 1,3 milhões de romeiros nesta procissão.