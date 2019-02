Treinamento sobre plataforma de serviços digitais tributários começa nesta quarta-feira, 6.

Compartilhar no Facebook

O Departamento de Arrecadação Municipal (DAM) está convocando microempreendedores individuais a participarem de treinamento e credenciamento na plataforma digital de gestão tributária de Parauapebas nos dias 6, 7 e 8 deste mês.

Os MEI’s deverão comparecer ao Centro Universitário de Parauapebas (Ceup), onde serão preparados para fazer uso da nova plataforma onde estarão disponíveis serviços como emissão de nota fiscal de serviços digitais (NFS-d), empresa digital, domicílio tributário digital, alvará digital e outros serviços tributários municipais.

Segundo o diretor do DAM, Anízio Teixeira, o treinamento faz parte das ações de adequação à nova plataforma e visa garantir aos microempreendedores condições apropriadas para o desempenho da atividade comercial: “Este treinamento tem um público específico justamente para garantir as mesmas condições de conhecimento que dispõem as grandes empresas. Por isso vamos orientar desde a legislação ao acesso em si da plataforma”, disse.

O treinamento ocorrerá em três dias consecutivos, das 8h às 18h. O participante poderá escolher o dia e o período, manhã ou tarde, pois não é necessário participar durante todos os dias ou até o mesmo o dia todo. Os usuários serão reunidos em uma sala de informática do Ceup com a equipe do DAM e técnicos da empresa responsável pela implantação da nova plataforma.

Apenas em Parauapebas a estimativa é de que existam hoje cerca de 5.600 microempreendedores individuais segundo levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Até o momento, o DAM contabiliza 3.700 MEI’s cadastrados. Para participar do treinamento o microempreendedor pode agendar pelo telefone 3346-4222 ou ir diretamente ao Ceup a partir desta quarta-feira, 6, às 8h da manhã.

Texto: Jéssica Diniz

Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP