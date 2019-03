Uepa abre inscrições para programa de apoio socioeconômico nesta terça-feira

O objetivo é oferecer auxílio financeiro de R$350 aos alunos regularmente matriculados nos cursos da Uepa da capital e do interior do Pará e que estejam em situação desfavorável financeiramente.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu nesta terça-feira (19), as inscrições do processo seletivo para o Programa de Apoio Socioeconômico. O objetivo é oferecer auxílio financeiro de R$350 aos alunos regularmente matriculados nos cursos da Uepa da capital e do interior do Pará e que estejam em situação desfavorável financeiramente. As inscrições seguem até o dia 19 de abril de 2019 e devem ser feitas por um formulário online.

O processo seletivo é composto por uma etapa obrigatória, com análise da documentação enviada e, se necessário, por duas complementares, com entrevista e visita domiciliar. Os interessados devem estar matriculados na Uepa ou com previsão de entrada no segundo semestre de 2019 e ter renda familiar mensal comprovada de até um salário mínimo. Alunos que participam ou participaram do programa poderão candidatar-se novamente à bolsa.

Os documentos necessários são:

-Registro geral (RG) ou outro documento de identificação oficial e nacionalmente reconhecido;

-CPF (caso não tenha o número no RG);

-Certidão de óbito, em caso de pais falecidos;

-Comprovante de matrícula atual em curso regular e presencial da UEPA;

-Certidão de nascimento dos filhos (quando houver);

-Certificado de conclusão do ensino fundamental ou equivalente;

-Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

-Histórico escolar do ensino fundamental;

-Histórico escolar do ensino médio;

-Comprovante de residência e consumo de serviços de fornecimento de água, energia elétrica e comprovantes de rendimento.

