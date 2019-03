UFPA inscreve universitários para quase 2 mil bolsas permanência

Objetivo é ajudar estudantes carentes com gastos de transporte, alimentação, moradia e compra de materiais didáticos. Bolsas são no valor de até R$ 400.

Termina nesta quarta-feira (27) o prazo de inscrições para o Programa Permanência da Universidade Federal do Pará (UFPA). A iniciativa oferta 1.970 bolsas para quem precisa de ajuda para continuar na instituição.

Tanto veteranos, quanto calouros podem se inscrever para receber as bolsas, que são no valor de até R$ 400. Segundo a UFPA, 40% das bolsas são reservadas para quem ainda não participa do programa.

As inscrições podem ser feitas no site da Superintendência de Assistência Estudantil (SAEST). Os candidatos devem ser de famílias com renda de menos de um salário mínimo. Os documentos que comprovam a vulnerabilidade dos estudantes devem ser entregues pessoalmente nos campi.

Serviço

Bolsas Permanência para alunos da UFPA

Inscrições até quarta-feira (27)

Pelo site da SAEST.

Por G1 PA — Belém