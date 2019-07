Últimos dias de inscrição para seleção do Programa de Formação Profissional da Vale

Encerra amanhã, 12 de julho, prazo de inscrição para seleção do Programa de Formação Profissional para atuação em Parauapebas, com foco em mulheres e pessoas com deficiência. Ao todo, são 240 vagas voltadas para mulheres nas áreas de manutenção e operação de equipamentos, e 50 vagas direcionadas para profissionais com deficiência nas áreas de manutenção.

Para se candidatar a vaga na operação e manutenção de equipamentos, a candidata do gênero feminino precisa ser maior de 21 anos, possuir o ensino médio completo, portar CNH – Categoria B e residir em Parauapebas. Para se candidatar as vagas de manutenção para profissionais com deficiência, o candidato precisar ser maior de 18 anos, possuir o ensino médio completo e residir em Parauapebas.

O processo seletivo ocorrerá entre os meses de junho e outubro, dividido em seis etapas, todas eliminatórias. As fases incluem prova online, entrevista coletiva, dinâmica de grupo, além da avaliação psicológica, avaliação de documentação e exames médicos. Todas as etapas do processo podem ser acompanhadas pelo site.

O Programa de Formação Profissional é um dos programas Porta de Entrada da Vale e tem como objetivo preparar jovens para o mercado de trabalho. O início da formação dos trainees selecionados está previsto para a segunda quinzena de outubro de 2019 e pode se estender até 18 meses, dependendo da área de atuação. Esta seleção do programa tem como objetivo ampliar a diversidade nas operações da empresa.

O que: Programa de Formação Profissional

Quando: até amanhã, 12 de julho de 2019

Quantidade de vagas: 240 vagas para mulheres e 50 vagas para profissionais com deficiência

Como se inscrever: http://www.vale.com/brasil/PT/people/oportunidades-brasil/programa-formacao-profissional/Paginas/default.aspx

Vale.com