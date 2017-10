Um acidente automobilístico deixa duas vítimas fatais na cidade de Parauapebas

Por volta das 21h de domingo (8), um trágico acidente envolvendo dois veículos deixou duas vítimas fatais e outras duas gravemente feridas. Os veículos envolvidos foram uma camionete Toyota Hillux de cor branca e placas JHP-3155, Conceição do Araguaia/PA e outro veículo Peugeot Partner também de cor branco de placas NGB-3055, Panamá/GO.

O acidente foi registrado na estrada de acesso ao Salobo aproximadamente 15 km de distância do centro da cidade de Parauapebas.

Na tragédia foi constatado que duas vítimas tinham vindo a falecer no local. Trata-se de Jose Ribeiro Brandão de 49 anos de idade e Dione Gambel da conceição de Sousa de 29 anos, José estava no banco de trás da Toyota Hillux e morreu preso ao sinto de segurança do veículo. Já Dione Gambel que estava sob a direção do veículo Peugeot Partner, foi arremessado para fora do veículo na hora do acidente vindo a óbito no asfalto. A colisão foi tão forte entre os veículos que ambos tiveram perca total.

O motorista da camionete e o carona ficaram gravemente feridos e foram socorridos por populares que estiveram rapidamente no local. Os dois foram levados para o Hospital Municipal de Parauapebas e até o momento estão internados.

Texto: Rodrigo Melo

Foto: Edvan Lopes