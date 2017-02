Vacina contra a febre amarela acaba nos postos de saúde de Paruapebas

Duas mil vacinas acabaram em poucos dias no município.

Sespa enviou nesta quarta, 1º, mais 400 doses para Parauapebas.

Depois do surto de Febre Amarela em algumas regiões do Brasil, a procura pela vacina que protege da doença aumentou nos postos de saúde de Parauapebas, no sudeste do Pará. O estoque da vacina, no município, acabou em poucos dias devido a procura da população pela dose de imunização.

De acordo com a Coordenadora de Imunização do município, Daniele Maria, o Ministério da Saúde enviou duas mil doses da vacina contra a febre amarela para Parauapebas em 2017, mas devido ao surto da doença em alguns estados do país acabou deixando a população com medo, por isso a procura pela vacina aumentou nos últimos dias.

“Desde que houve os casos de febre amarela em Minas Gerais, a população procurou demais essa vacina e a gente sentiu isso, porque o que foi solicitado foi só as doses da nossa rotina e acabou com essa alta procura a gente ficou realmente sem vacina”, disse a coordenadora.

A Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas informou que já solicitou para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) mais de 400 doses de vacina contra a febre amarela e que nesta quarta-feira (1º) todas as unidades de saúde serão reabastecidas com a vacina da doença.

“Parauapebas não tem risco, não houve nenhum caso aqui no Pará que desse para a gente estar se desesperando ou chamando a comunidade. Por enquanto o nosso estado está perfeito, sem risco e sem problema para a febre amarela”, afirmou Daniele Maria.

Apesar da Secretaria Municipal de Saúde informar que não há casos de febre amarela na região, a população está com medo e mesmo assim vai aos postos de saúde procurando uma dose da vacina.

“Porque a febre a amarela é uma coisa que qualquer um deve se preocupar. Porque mata mesmo, deixa sequelas, então a gente fica preocupada”, disse a dona de casa Maria Carvalho.

A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) descartou qualquer situação alarmante aqui no Pará. Segundo a Sespa, não há mortes para serem apuradas e nem pessoas internadas com sintomas da doença. Dos 144 dos municípios paraenses, 129 receberam indicação do Ministério da Saúde para a vacinação contra a febre amarela. A recomendação nacional da vacina é para quem mora ou vai viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata.

font: G1 PA

