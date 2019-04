Vacinação contra gripe em Canaã começa na próxima segunda-feira

Compartilhar no Facebook

Dor de cabeça, febre, dor no corpo, congestão nasal, dor de garganta. Quase todo o mundo sabe de cor quais são os sintomas da gripe, doença causada pelo Vírus Influenza. O que muita gente não sabe, no entanto, é que essa doença aparentemente inofensiva pode ter consequências graves para pessoas com saúde frágil, ou pertencentes a grupos de risco.

Por isso, todos os anos é realizada no Brasil a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus. Em Canaã, a imunização será iniciada na próxima segunda-feira (15). Na primeira semana, até o dia 19, os postos de saúde atenderão somente parte do público alvo: gestantes puérperas [mulheres que deram a luz a até 45 dias], e crianças de seis meses a menos de seis anos. Tratam-se de grupos prioritários que na campanha do ano passado não atingiram a meta de vacinação.

Posteriormente, entre os dias 22 e 31 de abril podem procurar as Unidades de Saúde para vacinação trabalhadores de saúde, professores que atuam em salas de aula, indígenas, idosos a partir dos 60 anos, além de pessoas com saúde frágil (doentes renais e hepáticos, diabéticos e obesos). Os grupos podem procurar qualquer Unidade de Saúde da zona urbana, nestas datas, no horário habitual de funcionamento. O calendário da zona rural será divulgado posteriormente.

O dia 4 de maio será o chamado “Dia D” de Vacinação. Nesta data, os locais de vacinação ficarão abertos das 7h às 17h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é vacinar até 90% do público alvo em Canaã.

Por: Wellington Borges / www.canaadoscarajas.pa.gov.br