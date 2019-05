Vale abre 500 vagas de estágio com remuneração de até R$ 1.375; veja como se inscrever

A mineradora Vale abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2019. São cerca de 500 vagas para diversos cursos de nível técnico e superior em sete estados: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.

Para nível técnico: é necessário estar matriculado na instituição de ensino, estar formado na parte teórica ou não ter cumprido ainda a carga horária obrigatória de estágio. Duração máx. de 1 ano (Previsão de formatura: o(a) candidato(a) deverá manter vínculo com a instituição de ensino até no mínimo ago/2020 e no máximo ago/2021).

Para nível superior: é necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Duração máx. de 2 anos. (Previsão de formatura: de ago/2020 a ago/2021).

Nivel Técnico

Estudantes com formação entre Agosto de 2020 e Agosto de 2021

Carga Horária: 4h ou 6h com duração máxima de 1 anos

Bolsa-auxílio (4h): R$ 664,20

Bolsa-auxílio (6h): R$ 996,30

Vale-refeição ou refeitório

Vale-transporte ou transporte

Seguro de vida

Assistência médica

Férias: 15 dias a cada 6 meses

Atenção: É necessário estar matriculado na instituição de ensino, estar formado na parte teórica ou não ter cumprido ainda a carga horária obrigatória de estágio.

Nível Superior

Estudantes com formação entre Agosto de 2020 e Agosto de 2021

Carga Horária: 4h ou 6h com duração máxima de 2 anos

Bolsa-auxílio (4h): R$ 916,35

Bolsa-auxílio (6h): R$ 1375,14

Vale-refeição ou refeitório

Vale-transporte ou transporte

Seguro de vida

Assistência médica

Férias: 15 dias a cada 6 meses

Atenção: É necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio.

Como realizar a inscrição

As inscrições para o Programa de Estágio 2019 estão abertas no site da Vale até o dia 31 de maio e a contratação acontece em agosto de 2019. Os interessados deverão realizar a inscrição no site da Vale no link inscrições.

