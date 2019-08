Vale abre seleção para Mestrado Profissional

Seguem abertas, até 6 de setembro, as inscrições para o curso de Mestrado Profissional em Uso Sustentável de Recursos Naturais em Regiões Tropicais do Instituto Tecnológico Vale (ITV), em Belém. O edital e o detalhamento do processo seletivo estão disponíveis no site www.itv.org.

São 30 novas vagas: 10 para empregados da Vale e de empresas controladas e coligadas, 10 para residentes no estado do Pará interessados em trabalhar com temas relacionados com os ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’ da Organização das Nações Unidas (ONU) e 10 para atender a demanda social, em outros temas. Serão disponibilizadas 10 bolsas de estudo para os candidatos residentes do Pará.

Os alunos selecionados irão desenvolver projetos relacionados às linhas de pesquisa do ITV: Geologia Ambiental e Recursos Hídricos, Socioeconomia e Sustentabilidade, Computação Avançada, Tecnologia Ambiental, Uso Sustentável dos Recursos Biológicos, Genômica Ambiental e Biodiversidade e Serviços de Ecossistema.

A pós-graduação, que tem duração de dois anos, é reconhecida e recomendada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação.

