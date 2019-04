Vale fará simulação de emergência em Canaã

Na manhã desta sexta-feira (5), o prefeito Jeová Andrade, o vice, Alexandre Pereira, e secretários municipais de governo se reuniram com representantes da Vale e do Corpo de Bombeiros. Na ocasião, os funcionários da mineradora fizeram uma apresentação sobre as barragens de rejeitos minerais existentes no Pará.

De acordo com a empresa, nenhuma das barragens paraenses foi classificada com alto risco pela Agência Nacional de Mineração. No entanto, conforme foi explicado, a Vale reforçou as medidas de segurança para prevenção de desastres com barragens. Assim como em todo o país, a barragem do Sossego, em Canaã, é monitorada 24h por dia com uso de recursos tecnológicos, auditorias periódicas, equipes especializadas e controle de pragas. “Tudo isso serve para gente avaliar se há danos na estrutura da barragem. Vários equipamentos são utilizados nessa prevenção” explicou Marcelo Cabral, supervisor de socioeconomia da mineradora.

Marcelo reforçou ainda que o método de construção das barragens paraenses é diferente das que se romperam em Minas Gerais. “As barragens de Brumadinho e Mariana foram construídas utilizando o método de alteamento a montante, o que é bem diferente de todas aqui do Pará. As que hoje estão aqui são bem mais seguras.”

Também foi apresentado ao prefeito e secretários alguns procedimentos que a mineradora decidiu adotar em caso de emergências. O Plano de Ação de Emergências para Barragens (PAEBM) prevê procedimentos a serem adotados caso aconteçam rompimentos nas represas. Entre estes, o uso de sirenas para evacuação de moradores.

O prefeito Jeová Andrade lembrou que o município já trabalha na implantação da Defesa Civil. “É possível aliar a mineração, que é fundamental para nossa economia, com segurança para os munícipes. Para tanto, é importante todas essas medidas apresentadas. Além disso, Canaã terá em breve a sua própria Defesa Civil, o que será importantíssimo para a segurança dos moradores locais.”

A reunião definiu que no próxima dia 11 de junho acontecerá um exercício de simulação na Vila Bom Jesus – que fica localizada próxima à barragem do Sossego. Até lá, moradores serão orientados sobre o assunto por meio de uma parceria entre o governo municipal e a Vale. “Vamos de casa em casa falar sobre a barragem que existe em Canaã para tranquilizar a todos” finalizou Marcelo.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br