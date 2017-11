Vários pontos da cidade são fechados pela Frente Nacional de Luta-FNL

Por volta da 4h da manhã de segunda-feira, 27, manifestantes fecharam a duas ruas nas proximidades da portaria da Vale impedindo o acesso de trabalhadores que estavam subindo para a troca de turno, a passagem de quem retornava também foi impedida.

Mais de cem pessoas com faixas cartazes que estavam representando 17 assentamentos fecharam as vias que dão acesso a Mina e Núcleo Urbano de Carajás. Os manifestantes pedem melhorias para os assentamentos e cobram a construção de uma escola que segundo eles foi iniciada, mas não concluída, prejudicando centenas de crianças.

“As estradas estão intrafegáveis, uma escola começou a ser construída em 2014 e era para ter sido inaugurada em março de 2015, avaliada em 990mil reais, já gastaram mais de meio milhão nesta escola e ainda não concluíram. Também estamos cobrando recursos para a saúde e investimento em agricultura” disse o senhor José Ribamar Apinajés.

A Estrada de Ferro Carajás também está interditada, em nota a Vale disse que:

Vale diz que tomara as medidas judiciais cabíveis para retomara suas atividades e garantir o direito de ir e vir dos seus empregados. A mineradora também nega ter feito qualquer acordo com o movimento. Confira a nota da Vale:

“Integrantes da Frente Nacional de Luta (FNL) interditam, desde a madrugada desta segunda-feira, 27/11, a Estrada de Ferro Carajás, a portaria de Carajás e a Rodovia Faruk Salmen, no município de Parauapebas (PA), prejudicando o acesso dos empregados e prestadores de serviço e impedindo o transporte de passageiros e cargas. A Vale informa que obstruir a ferrovia e impedir o direito de ir e vir das pessoas são crimes passíveis de multa e prisão e que adotará as medidas judiciais cabíveis para desinterdição das vias e portaria.

A Vale repudia veementemente a ação criminosa e ilegal da Frente Nacional de Luta (FNL) e refuta as afirmações feitas por integrantes do movimento. Em nenhum momento, a empresa fez acordos com a FNL, como informado pelo movimento.

A pauta de reivindicações relacionada à infraestrutura e de responsabilidade do Poder Público foi acolhida pelos órgãos públicos competentes que, inclusive, reuniam-se com o grupo em encontros mensais, o que torna ainda mais injustificável a ação intempestiva da FNL. A Vale participou destas reuniões como convidada, atendendo ao convite dos órgãos públicos e também como parte de sua política de responsabilidade social.

A empresa ressalta a sua indignação com atos como este, que não contribuem em nada para o diálogo, e reforça ainda que, diante desta ação ilegal, fica rompida qualquer participação da Vale em tais discussões.

Interdição prejudica a região

Com a interdição, a operação da Estrada de Ferro Carajás (EFC) está paralisada e o trem de passageiros está suspenso, impactando mais de 1.300 pessoas que diariamente usam o transporte ferroviário. A ação impacta ainda consideravelmente as cidades do Sul e Sudeste paraense, com a possibilidade de problemas no abastecimento de combustível, que é transportado pela ferrovia, além de provocar a queda na arrecadação municipal e a insegurança na implantação de novos empreendimentos na região.

Sobre o trem de passageiros

O trem de passageiros não circulou hoje de São Luís para Parauapebas e não irá partir de Parauapebas para São Luís nesta terça-feira. Mais informações podem ser obtidas no Alô Ferrovias: 0800 285 7000”. (Tina Santos – com a colaboração de Ronaldo Modesto)

(Samara Guimarães)