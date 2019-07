Vencedores do projeto “Vale na Universidade” conhecem Carajás

Grupo de alunos da Universidade da Amazônia (Unama) que conquistou a primeira edição do projeto “Vale na Universidade”, realizado em Belém no ano passado, visitou Complexo Minerador de Carajás na semana passada. Alunos de Jornalismo e Publicidade da Unama conheceram de perto as operações e atuação da empresa no sudeste do estado. A visita contemplou as unidades da Mina do Salobo (Marabá), Complexo Serra Sul (Canaã dos Carajás) e Serra Norte (Parauapebas). Eles tiveram a oportunidade de conhecer também o Centro Mulheres de Barro, iniciativa que conta com o patrocínio da Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura em Parauapebas, e o Parque Zoobotânico Vale, espaço de conservação ambiental mantido pela Vale, no município.

Em agosto, a premiação terá continuidade com a visita do grupo vencedor da segunda instituição participante da edição 2018, a Faculdade Estácio de Sá. E ainda dentro da premiação do projeto, os alunos atuarão em um planejamento de Comunicação da empresa.

Vale na Universidade Belém e o projeto vencedor da Unama em 2018:

O projeto “Vale na Universidade” é uma iniciativa da Vale que incentiva a criatividade de jovens e proporciona um ambiente de relacionamento, proximidade e transparência entre a empresa e o público acadêmico. Durante o projeto, os alunos participaram de rodas de conversa, pesquisas, visitas e compartilhamento de conteúdo sobre a empresa.

Os estudantes tiveram cerca de três meses para desenvolver planejamentos com estratégias de Comunicação para responder ao desafio: Como a Vale pode ser reconhecida como uma empresa sustentável?”

Um game virtual, “Green Vale”, conquistou o primeiro lugar na Universidade da Amazônia. O jogoaborda a questão do reflorestamento dentro da mineração. Dividido em fases que representam os processos de pesquisa mineral, o recolhimento dos animais e espécies de plantas até a etapa do fechamento de uma mina. O game tem como objetivo que o competidor alcance o maior número de pontos ao cumprir cada etapa do jogo de forma sustentável.

