Vereador Coutinho pede licença do cargo para assumir secretaria

O até então Vereador José das Dores Couto, conhecido como Coutinho, anunciou na sessão desta terça-feira (12) por volta das 10:30 hs na Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas, o seu afastamento do cargo de vereador para assumir secretaria, que de acordo com a fala do Vereador Braz, tudo indica que Coutinho assumirá a Secretaria Municipal de Saúde. Coutinho já exerceu cargos políticos no governo Darci sendo secretario Municipal de Obras, de Administração e também chefe de Gabinete, todos os cargos durante o período de 2005 a 2012. José das Dores Couto disputou as eleições municipais de 2016 para vereador e foi eleito com 1.068 votos

Com o afastamento do vereador Coutinho (PMDB) quem assume a vaga é seu suplente, Rafael Ribeiro (PMDB) que atualmente é o Coordenador de Juventude de Parauapebas.

Texto e fotos: Rodrigo Melo