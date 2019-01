Vereadores prestigiam reinauguração do Procon

Compartilhar no Facebook

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, popularmente conhecido como Procon, foi reinaugurado na manhã desta terça-feira (15). As obras para aprimorar o prédio tiveram início há aproximadamente quatro meses e o término da obra foi celebrado em um evento simples, mas que marcou uma nova fase no órgão, que estava há quatro anos sem receber melhorias nas instalações.

Com expressiva atuação no município, o órgão recebe diariamente dezenas de cidadãos que buscam um mediador para solucionar problemas na relação de consumo.

Ao ser fundado em Parauapebas, ainda no início da década de 90, o prédio que abriga o órgão não dispunha de acessibilidade, garagem, salas de audiência e cartório jurídico, melhorias essas implementadas após uma ampliação em 2014.

Entretanto, o prédio em que a comunidade parauapebense pode recorrer à efetivação de seus direitos e o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor ainda necessitava de mudanças nas instalações. Motivo pelo qual foi proposta e, posteriormente, realizada, por meio da Secretaria Municipal de Obras, uma reforma.

O evento de reinauguração do prédio recebeu autoridades municipais. Estiveram presentes na cerimônia o presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, vereador Luiz Castilho; a vereadora Joelma Leite; o procurador geral do município, Cláudio Moraes; a secretária de Obras, Silvana Farias, e o representante da OAB Subseção Parauapebas, Guilherme Melo.

Durante a cerimônia, o vereador Luiz Castilho ressaltou que no evento estava representando o consumidor e a sociedade.

“Como representante eleito e legítimo do povo, assumo o papel e os represento neste ato. Esta inauguração é motivo de festa, porque já estive por diversas vezes no Procon e agora vejo um ambiente mais agradável e aconchegante”, destacou o presidente do Legislativo.

Ao se pronunciar, a vereadora Joelma Leite expressou sua felicidade ao participar da reinauguração. Em 2018, a parlamentar destinou recursos financeiros para proporcionar melhorias ao órgão.

“Fiz questão de acompanhar esta cerimônia porque sou parceira do Procon, pois disponibilizei emendas para fortalecer o atendimento e o espaço em que está implantado o órgão. Por isso, estou realizada em vivenciar este momento e saber que os serviços de atendimento à comunidade serão prestados com ainda mais qualidade”, explicou a vereadora Joelma Leite.

A coordenadora do Procon em Parauapebas, Evellyn Moutinho, contou que a administração pública municipal tem dado um olhar especial ao consumidor. E, portanto, o resultado é a melhor estrutura do estado.

“Atualmente, o Procon de Parauapebas fornece capacitação para servidores de outros municípios. Todo este investimento é para levar um serviço de excelência ao nosso povo”, acrescentou Evellyn Moutinho.

A partir de agora os 23 servidores e a população poderão dispor de um espaço moderno e mais sofisticado. O atendimento no Procon ocorre de segunda a sexta-feira, de 08h às 14h. O órgão está situado na Rua Araguaína, nº 40, no Bairro Rio Verde.

Texto: Josiane Quintino

Revisão: Waldir Silva

Foto: Anderson Souza (AscomLeg)