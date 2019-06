Vigilância Sanitária orienta farmacêuticos e proprietários de farmácia

Dezenas de farmacêuticos e proprietários de farmácia receberam orientações sobre boas práticas em serviços farmacêuticos, durante evento realizado no auditório da Prefeitura Municipal de Parauapebas, na terça-feira (21). A ação foi promovida pela Vigilância Sanitária.

Durante a reunião, foram abordados vários tópicos como uso e armazenamento de medicamentos; plano de gerenciamento; assistência farmacêutica; plano de resíduos de serviços de saúde; cumprimento de horário de expediente de farmacêuticos em farmácia; entre outros.

“Fizemos um levantamento e verificamos que algumas farmácias do município não estavam com farmacêuticos em seu horário de expediente, por esse motivo resolvemos convocar farmacêuticos, proprietários de farmácias, o presidente do Conselho de Farmácia do Estado do Pará e o Procon com o intuito de realizar um alinhamento sobre boas práticas em serviços farmacêuticos”, explicou o coordenador da Vigilância Sanitária, Fabiano Cássio Gama dos Santos.

O presidente do conselho regional de farmácia do Pará, Daniel Jackson Pinheiro Costa, ressaltou a importância da atuação do órgão em farmácias e drogarias. “O Conselho sempre vai exigir que os estabelecimentos farmacêuticos respeitem as leis, para evitar situações de ilegalidade e infrações. Uma vez que descumprindo essas leis estaremos deixando a população desassistida”, destacou.

Para o farmacêutico e proprietário de farmácia, Paulo Henrique Parreira, a ausência de farmacêutico em farmácias e drogarias causa sérios danos à população, “pois as farmácias e as drogarias são estabelecimentos de saúde pública, e a busca de melhor atendimento à população tem que ser constante”, finalizou.

Texto/fotos: Janaína Ravanelli

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP