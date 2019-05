Vistoria em apartamentos do Residencial Alto Bonito tranquiliza moradores

Na vistoria realizada no Residencial Alto Bonito na manhã de ontem, terça-feira (21), os profissionais ligados a órgãos de segurança e engenharia informaram que, a partir do levantamento prévio e visita aos apartamentos que apresentam fissuras, não há nenhuma situação de risco na estrutura do empreendimento.

“De tudo o que observamos nesta visita, nada foi constatado que possa gerar alarde junto aos moradores. Não há motivo para intranquilidade, em minha opinião”, avaliou o representante da Defesa Civil do Pará, Helton Pimentel da Silva.

Além do representante da Defesa Civil, profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA) e um grupo de engenheiros das secretarias municipais de Habitação e de Obras, e do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap) participaram da visita.

Na avaliação da engenheira civil, Amara Melo, da Inspetoria do CREA em Parauapebas, o trabalho da entidade é voltado aos responsáveis técnicos da obra. “Quando se faz um processo investigativo e se constatam falhas técnicas por parte do profissional, ele pode perder seu registro. Hoje, estamos apenas colaborando com os profissionais de engenharia da prefeitura, Defesa Civil do Estado e Corpo de Bombeiros para a produção de um relatório sobre as fissuras nos prédios. Mas, do que vimos até então, não detectamos problemas graves de infraestrutura. Nossa intenção é resguardar vidas”, destacou a profissional.

Amara acrescentou, ainda, que “as associações de moradores enviaram documento solicitando ao CREA uma vistoria técnica”, mas o agir da entidade só pode ocorrer mediante pedido do Ministério Público, “quando se é necessário fazer uma profunda investigação da obra, o que não é o caso, ainda, do Residencial Alto Bonito”.

Ao observar os profissionais nos apartamentos fazendo as devidas avaliações para composição de relatório detalhado do caso, a auxiliar administrativo Gleice Araújo, moradora do apartamento S28, bloco 6, disse se sentir mais tranquila quanto à iniciativa por parte da gestão municipal.

“Achei rápido esse retorno da prefeitura. A gente cobrou e logo vieram aqui checar as rachaduras. Isso é um apoio importante para a população daqui e demonstra atenção com a gente. Nós temos muita insatisfação com a empresa, na verdade, eles têm um escritório aqui no residencial, mas já fui lá, várias vezes, para resolver um problema no encanamento da minha cozinha e eles demoraram demais pra vir resolver”, relatou.

Sobre as regras de uso dos apartamentos, a moradora disse que “infelizmente, tem muito morador que não respeita e isso prejudica todo mundo. Se todos cumprissem as regras, com certeza, não teríamos esses problemas que enfrentamos hoje”, reforçou Gleice.

Também mais tranquila, a moradora do bloco 6, Maria Islene Santos da Silva, declarou como “muito importante a visita, porque os moradores estão com medo”. Ela comentou também que tem paredes rachadas no banheiro, cozinha e quarto do seu apartamento, mas acredita que com a visita dos profissionais as providências serão tomadas, “esperando que a situação se resolva logo”.

Por meio de notas, a Caixa Econômica Federal e a Construtora Qualyfast se manifestaram sobre a situação.

NOTA DA CAIXA:

Prezados Senhores,

Conforme resposta aos questionamentos elencados no Ofício 135 de 13 de maio de 2019, encaminhamos as informações da Construtora Qualyfast referente às fissuras, onde já estão sendo tratadas e monitoradas, inclusive mantendo equipe de atendimento no empreendimento.

Aproveitamos ainda para reiterar a necessidade de início das atividades do Projeto Social e Gestão Condominial, imprescindível para a plena habitabilidade, segurança e uso adequado das unidades habitacionais pelos beneficiários.

A disposição para demais esclarecimentos e orientações.

Atenciosamente,

Carlos Emanoel Carréra Garcez

Coordenador de Filial

REHABMB – RE Habitação Marabá/PA

NOTA DA CONSTRUTORA QUALYFAST

À

CAIXA – REHABMB

Prezados,

Quero informar que temos, desde a entrega do empreendimento, feito o acompanhamento dessas fissuras e temos feito o tratamento de forma a sanar esse problema; são fissuras próximas a janelas que foram tratadas e os moradores ainda escarificam para parecer maior, existe ainda uma tensão política no local, sobre outras questões que pleiteiam também (gestão condominial, creche e posto de saúde) e temos acompanhado essas fissuras e podem acontecer na alvenaria estrutural pelo motivo de dilatação por causa de temperatura, geralmente, se fissuram na escadaria próxima as janelas e próxima a escada e em últimos pavimentos.

Não temos nenhuma situação de risco em estrutura. Estamos fazendo o tratamento nestas fissuras. Temos uma equipe que recebe essas reclamações e fazem o atendimento.

Roberto Mani

Diretor Engenharia

www.qualyfast.com.br

