Volta às aulas: segundo semestre da rede municipal de ensino tem início na próxima quinta-feira, 1° de agosto

Os estudantes da rede municipal de ensino de Parauapebas já se preparam para o retorno das atividades letivas de 2019. Este ano, de acordo com o calendário escolar, as aulas do segundo semestre terão início dia 1° de agosto, próxima quinta-feira.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que todas as 70 escolas municipais já estão devidamente preparadas para receber os mais de 47 mil alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo o Secretário de Educação, Luiz Vieira, é muito importante que os pais ou responsáveis se comprometam em levar os filhos para a escola logo na quinta-feira. “Cada dia de aula é muito importante para o desenvolvimento do aluno, por isso, os pais devem levar os filhos logo no primeiro dia de aula”, ressalta Vieira, falando da relevância dos pais acompanharem de perto a vida escolar dos filhos.

A mãe de Oliver Gustavo Dias, aluno do 4º ano da escola Chico Mendes, sabe a necessidade de assegurar os 200 dias letivos previstos no calendário escolar e tem passado isso para o filho. “As férias foram boas, ele brincou bastante e agora é hora de retomar os estudos. Já está tudo prontinho”, garante Gildenir de Souza.

Para o jovem Oliver, a preocupação da mãe em garantir para ele um futuro promissor começa, justamente, com o acompanhamento de sua vida escolar. “Ela sempre vai à escola e quer saber como estou me saindo”, informa o garoto, afirmando que irá se esforçar um pouco mais neste segundo semestre.

Os preparativos

Além das reformas as quais as 43 unidades educacionais da zona urbana e rural do município foram submetidas no primeiro semestre de 2019 – que incluiu desde pintura até reparos nas redes elétricas e hidráulicas das instituições – algumas estão passando por manutenção e serviço de capina para receberem com mais qualidade os estudantes. A merenda escolar também já está sendo entregue nas unidades educacionais.