VS-10 é interditada por moradores que pedem melhorias para os bairros

Moradoras fazem bloqueio de interdição na VS-10 nas primeiras horas de segunda-feira, 18, e o protesto vem em forma de pedir que o poder público olhe com mais atenção pra todos os moradores do complexo.

O protesto deu inicio 04:00 horas da madrugada moradores fizeram barricadas de pneus e atiram fogo interditando a principal via que da acesso a vários bairros que ficam ao longo da estrada.

Segundo Cássio Menezes que mora em um dos bairros do complexo Vs 10, representantes dos bairros já tentaram conversa com o governo municipal varias vezes e já ouviram varias falas mais até o momento nada foi feito para solucionar esses problemas que os moradores vem passando.

Entres as reivindicações estão à unidade de saúde que segundo Cássio já esta pronta e não foi entregue a comunidade, a escola nova do Park das Nações que também esta pronta e não foi inaugurada até a apresente data, a rota dos micros ônibus que não foi concluído nem a metade e segundo ele já estão se acabando a parte que foi feita, além da Vs 10 que tem vários buracos e vem causando grandes prejuízos devido as péssimas condições que ela se encontra.

Durante a manifestação a Policia Militar foi acionada e logo após o Corpo de bombeiros para que apagassem as chamas e assim não oferecer riscos do fogo se alastrar e ficar sem controle, as chamas foram apagadas mais a manifestação continua e os moradores seguem com o bloqueio e aguardam algum representante pra negocia e assim a via seja liberada casa contrário permanecerá o bloqueio da via.

texto e fotos: Edvan Lopes