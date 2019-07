10ª edição do Casamento Comunitário sela união de 150 casais

A noite do sábado, 29, foi especial para 150 casais que oficializaram a união no Casamento Comunitário. Filhos, amigos, parentes e representantes do poder executivo e legislativo testemunharam a cerimonia ecumênica celebrada pelo padre Hudson e pastor Gerardo. Os noivos chegaram ao final da tarde e aproveitaram a belíssima decoração feita no Lago do Nova Carajás para eternizarem essa data com fotos e vídeos ao pôr do sol.

Juntos há 15 anos, seu Antônio Pereira, 55 anos, e dona Maria Alves, 64 anos, se alegraram com a oficialização dos votos. “Pra mim é um momento de muita alegria, porque há muito tempo nós estávamos esperando uma oportunidade pra realizar esse casamento e agora eu tenho só a agradecer. Tá muito bonito aqui”, elogiou.

“É um evento extraordinário. Quantas pessoas queriam realizar esse sonho, mas não tinham condições. E ofereceram gratuitamente uma grande festa pra cada pessoa que hoje está oficializando sua união. Uma coisa muito bonita. Pra mim é uma grande alegria e uma grande benção de Deus pra cada um que recebeu essa oportunidade”, disse Maria Alves.

Nada de vestido de noiva, véu e grinalda. Talita Moura e Jailson Damasceno fugiram do convencional e casaram-se de kimono. “A ideia foi dele, porque a gente se conheceu no tatame [em 2012] treinando Jiu-Jitsu e a gente quis demostrar tanto nosso amor pela arte quanto um pelo outro”, revelou Talita. Depois do tão esperado sim, Jailson disse que o sentimento é de gratidão.

“O sentimento é de agradecimento, primeiro a Deus, e aos governantes do município por nos proporcionarem essa alegria, já que a gente vinha lutando há tempos pra casar, mas as condições não nos permitiram; e ao meu professor que tem me ajudado muito e colaborado com as surpresas pra ela também. É um sentimento inesquecível e muito emocionante”, declarou Jailson.

O prefeito Darci Lermen mencionou o casal mais idoso como exemplo a ser seguido, seu Antônio e da dona Maria do Socorro, que já estão há 49 anos juntos. Ele também parabenizou as Mulheres Camponesas, da Palmares II, Filhas da Terra, da APA do Gelado e Mulheres de Areia, do Cedere I, que prepararam o jantar da cerimonia. “O casamento é um sinalizador do amor. O importante da vida é que a gente cuide um do outro e se ame”, destacou o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Luiz Castilho, também prestigiou a cerimonia. “Casar é fortalecer o amor. A possibilidade de construir algo é muito mais vivo e muito mais próximo, porque vocês estão unindo o amor. Quero parabenizar o poder executivo pela linda festa e realização do sonho de tantas pessoas. Parabéns a todos e sucesso em suas vidas conjugais”, desejou Castilho.

A titular da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu), Angela Silva, frisou que tudo foi preparado com muito amor e carinho para realizar a 10ª edição do Casamento Comunitário: “A prefeitura tem se preocupado em proporcionar esse momento para os noivos e as noivas também e ficou maravilhoso. Estamos muito felizes, porque missão cumprida”.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Lucas Dias e Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP