13ª Semana de Luta da Pessoa com Deficiência é realizada em Parauapebas

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado em 21 de setembro no Brasil. Luta essa que transforma a sociedade em um lugar mais justo. “Se o lugar não permite o acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente”, a reflexão é de Thais Frota e também se aplica ao dia a dia de todos nós. O evento que marca a luta da pessoa com deficiência está em sua 13ª edição em Parauapebas e esse ano traz como tema “Deficiência não é uma opção, respeite a inclusão”!

Na abertura oficial, realizada no fim de semana, no ginásio Poliesportivo, representantes do Conselho, entidades que lutam pelos direitos da pessoa com deficiência no Pará, familiares, empresas e o poder público participaram de atividades esportivas e atendimento nas áreas de saúde, geração de emprego, assistência social, entre outros serviços.

O prefeito Darci Lermen destacou a importância da luta e ressaltou a necessidade da criação da Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência – Comped, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em maio deste ano.

“Muitas vezes, a sociedade trata a pessoa com deficiência como se eles fossem invisíveis. Eles existem, eles contribuem para uma cidade melhor, e foi por isso que nós criamos a coordenadoria, um instrumento onde eles podem discutir as políticas públicas para todos e, principalmente, para que possam contribuir com o governo como um todo”, enfatiza.

Sobre a programação do evento, que se estende até o dia 24, Edivaldo Lima, reforça: “A importância da 13ª Semana de Luta é mostrar para comunidade que as pessoas com deficiência tem suas limitações, mas também são cidadãos que precisam, realmente, que seus direitos sejam, de fato, garantidos”.

As ações tem a parceria de empresas e entidades que lutam pela inclusão da pessoa deficiência em todo Estado. Ezequiel Tocantins Pompeu, da Associação de Surdos do Sul e Sudeste do Pará comenta: “Essa troca de experiência entre os municípios é muito importante. Somos uma minoria aqui, mas estamos junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência nessa semana de luta unindo forças para que a inclusão seja cada vez mais presente em Parauapebas, no Pará e no Brasil”.

