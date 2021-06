Taxa de aprovação do governo Bolsonaro cai e Lula lidera as intenções de voto

Uma pesquisa realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), com mais de 2000 mil pessoas em 141 municípios no período de 17 e 21 de junho, mostra segundo dados uma queda na taxa de aprovação do governo do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e uma vitória do ex presidente Lula (PT) no primeiro turno.

Foram considerados cinco pré-candidatos à presidência do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 49%

49% Jair Bolsonaro (sem partido): 23%

23% Ciro Gomes (PDT): 7%

7% João Doria (PSDB): 5%

5% Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3%

3% Brancos / Nulos: 10%

10% Não sabem / Não responderam: 3%.

Lula

Votaria com certeza ou poderia votar: 61% (era 50% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 36% (era 44%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 3% (era 6%)

Bolsonaro

Votaria com certeza ou poderia votar: 33% (era 38% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 62% (era 56%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 4% (era 5%)

Ciro

Votaria com certeza ou poderia votar: 29% (era 25% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 49% (era 53%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 21% (era 22%)

Doria

Votaria com certeza ou poderia votar: 18% (era 15% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 56% (era 57%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 26% (era 28%)

Mandetta

Votaria com certeza ou poderia votar: 13% (era 14% em fevereiro)

Não votaria nele de jeito nenhum: 47% (era 45%)

Não conheço o o suficiente, não sei: 39% (era 40%)

A taxa de aprovação do governo Bolsonaro cai

Ótimo/bom: 24% (era 28% em fevereiro)

24% (era 28% em fevereiro) Regular: 26% (era 31%)

26% (era 31%) Ruim/péssimo: 49% (era 39%)

49% (era 39%) Não sabe/não respondeu:1% (era 2%)

