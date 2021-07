Homens matam flanelinha em Parauapebas e ainda passam com carro por cima do corpo

Identificado como Gilmar da Silva, de 39 anos, a flanelinha foi assassinado durante a madrugada de (1 de julho) no bairro da paz, por três homens ainda não identificados, que estavam prosseguindo Gilmar. Que foi morto e um dos homens ainda passou com carro Montana de cor preta, diversas vezes por cima do corpo.

A Polícia Civil investiga o caso, no IML foi possível constatar que que o corpo tinha ferimentos que possivelmente teriam sido feitos por arma branca, aparentando ser por faca.

No local os policiais observaram que algumas casas contam com sistema de monitoramento, que pode ajudar a identificar os autores do assassinato.

Com informações: Zé Dudu