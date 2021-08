Komatsu investe R$ 35 milhões em instalação no Norte do Brasil

A unidade, que ficará pronta em 2022, será referência em infraestrutura de excelência na região. Além de atender todo o País, a nova unidade também será um polo de exportação

4 de agosto de 2021 – Desde 2020, a Komatsu, fabricante de equipamentos para os segmentos de mineração, construção e florestal, vem realizando investimentos significativos na região Norte para uma nova unidade que está em construção e ficará pronta em 2022. Ao todo, neste espaço, serão investidos R$ 35 milhões e, ali, a companhia irá reparar e fabricar implementos para equipamentos de mineração, que irão atender às demandas não só locais, mas de todo o País. “Além disso, a estratégia é de que a unidade se torne um polo de fabricação também para exportação”, afirma Charles Medeiros, gerente-geral de Manufatura da Divisão de Mineração da Komatsu. Enquanto a unidade definitiva não fica pronta, a Komatsu irá operar em uma instalação temporária, na qual investiu R$ 10 milhões, para que atendesse aos mais altos padrões de excelência em segurança, diretrizes fundamentais da companhia japonesa.

Ilustração de como ficará a nova instalação depois de pronta, em 2022

Ilustração de vista aérea da nova instalação, quando for finalizada, em 2022

Esse é mais um dos investimentos na região feitos pela companhia, que vem também fomentando diversos programas de formação profissional, localmente e no Brasil, que contemplam o desenvolvimento da comunidade e de possíveis futuros empregados, com foco na capacitação técnica e reforço de diretrizes de segurança. “Promovemos cursos que possam proporcionar a estas pessoas melhor e mais ampla formação profissional, resultando em acesso a uma maior quantidade de oportunidades de emprego, gerando, ainda, mais sustentabilidade para a economia local”, explica Medeiros.

Dentre os programas realizados estão, por exemplo, o Emprega Mais e o KIP – Programa de Imersão da Komatsu. O Emprega Mais é uma iniciativa do Ministério da Economia em parceria com o Senai, que visa qualificar pessoas que estão fora do mercado de trabalho, e ao qual a Komatsu aderiu com o objetivo de oferecer oportunidade de capacitação. O KIP, em parceria com o Senai, oferece gratuitamente uma capacitação técnica de 470 horas e uma bolsa de estudo durante o período em que o aluno, que passou por processo seletivo, participar. Além disso, ele tem a possibilidade de ser chamado para vagas que surjam na Komatsu.

Reforço em segurança

A Komatsu tem como prioridade a segurança no trabalho. Por esse motivo, adotou medidas para reforçar todos os treinamentos na prevenção de acidentes e aprimorar as normas de segurança já existentes. Além dos investimentos na própria infraestrutura das instalações no Norte e em cursos para os colaboradores, a companhia também reforçou seu quadro de líderes totalmente dedicados a atividades de segurança, alcançando um patamar acima dos padrões do mercado.

Hoje são mais de 80 profissionais na Komatsu, no Brasil, dedicados exclusivamente às atividades de segurança, saúde e meio ambiente. “Nosso objetivo é impactar positivamente os padrões de segurança do setor de mineração no Brasil e ser referência em excelência de segurança”, afirma Guilherme Santos, vice-presidente executivo da divisão de Mineração da Komatsu, no Brasil.

Sobre a Komatsu

A Komatsu é líder na fabricação e fornecimento de equipamentos, tecnologias e serviços para os mercados de mineração, construção, industrial e florestal. Há um século, os equipamentos e serviços da Komatsu têm sido usados por empresas em todo o mundo para desenvolver uma infraestrutura moderna, extrair minerais fundamentais, manter florestas e criar tecnologia e produtos de consumo. Por meio de tecnologia e dados relevantes, a Komatsu e sua rede de distribuidores entregam aos clientes mais segurança e aumento de produtividade, ao mesmo tempo que otimizam a performance das operações.