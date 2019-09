1º Encontro de Adolescentes do Selo Unicef é realizado em Canaã

A Escola Municipal Francisca Romana dos Santos, no Parque dos Ipês, foi palco neste sábado (28) do 1º Encontro Municipal dos Adolescentes do Selo UNICEF na Amazônia Legal. O evento teve o objetivo de promover uma agenda contínua de participação dos adolescentes de Canaã dos Carajás, em consonância com os desafios propostos para a juventude pela Unicef. Além disso, o evento também serviu para a troca de conhecimento e experiências na realização de atividades com a juventude, e para comemorar um ano do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) no município.

O evento foi organizado pela articulação municipal do Selo Unicef, em parceria com a prefeitura do município, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social (Semdes), Educação (Semed), Saúde (Semsa) e da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel). Também são parceiros o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Tutelar.

A programação contou com desafios com a participação de 20 escolas da zona urbana, rural e das redes estadual e municipal, além de dinâmicas de grupo.

O que é o Selo Unicef 2017-2020?

É uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) voltada à redução das desigualdades e à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Realizado em parceria com os municípios do Semiárido e da Amazônia, o Selo UNICEF busca contribuir com o fortalecimento das políticas públicas direcionadas à infância e à adolescência, com o desenvolvimento das capacidades dos gestores municipais e com o estímulo à mobilização social e à participação dos adolescentes.

O que é o NUCA?

Como parte da metodologia do Selo UNICEF, propõe-se que os municípios mobilizem, organizem e criem espaços e/ou instâncias de participação de adolescentes. A ação central desta iniciativa é a criação de pelo menos um Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) em cada município participante.

O núcleo é um grupo composto por pelo menos 20 adolescentes (10 meninas e 10 meninos) de 12 a 17 anos de idade, que se organizam em rede, discutem questões importantes para seu desenvolvimento, implementam ações e levam suas reivindicações à gestão pública municipal.

