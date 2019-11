230 vagas: inscrições para processo seletivo da Educação abrem hoje (1)

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Educação, vai selecionar para prestação de serviço voluntário 230 profissionais por meio de Processo Seletivo Simplificado. As inscrições para as vagas podem ser feitas entre os dias 1 e 10 de novembro no site da prefeitura.

Os interessados devem acessar o portal e procurar o link FAÇA SUA INSCRIÇÃO. Em posse dos documentos pessoais, o candidato preencherá a ficha de cadastro e concluirá a inscrição no processo.

Os inscritos passarão por uma triagem e, na sequência, por uma entrevista na ordem crescente de inscrição. A convocação será feita através do Diário Oficial dos Municípios http://www.diariomunicipal.com.br/famep/

A terceira etapa do processo é a análise documental e curricular, que será feita pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.

Os cargos possuem um auxílio transporte e alimentação.

Para saber mais, acesse aqui o edital completo do processo seletivo.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br