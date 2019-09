24 anos da Vila Sanção: comunidade comemora investimentos na localidade

A comunidade da Vila Sanção comemorou os 24 anos da localidade e os benefícios recebidos com uma grande festa realizada nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Iluminação pública de LED, disponibilização de internet gratuita por meio do Vilas On Line e recuperação das vias da Vila são alguns dos benefícios levados para a comunidade pelo governo municipal.

Os moradores também comemoram as oportunidades de emprego que têm surgido, “a maioria do povo daqui da Vila fichou em empresas. Eu passei seis anos desempregada, mas agora consegui uma oportunidade e estou trabalhando de carteira assinada”, disse a Maria Silva, auxiliar de serviços gerais.

A programação de aniversário começou na sexta (20) com o desfile cívico, que já é tradição na comunidade. Em seguida, teve parabéns com um bolo de seis metros. A programação seguiu no sábado e domingo com cavalgada e shows.

O prefeito Darci Lermen anunciou ainda mais melhorias para a comunidade, “vamos concluir a pavimentação asfáltica de todas as ruas da Vila e vamos construir a tão esperada praça de lazer para a comunidade”.

A implantação de turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi outra novidade anunciada, o secretário de Educação, Luiz Vieira, garantiu que a partir desta segunda-feira (23) os técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciarão os trabalhos para formação da turma do EJA.

Desfile Cívico

Com o tema “Golpe Militar de 1964”, os alunos dos 10 pelotões que participaram do desfile cívico deram uma aula desse período da História do Brasil.

Os temas desenvolvidos foram: Marcha da Família; Intervenção Militar; Os presidentes; Aparelho Repressor; Censura; Sistema Partidário; Movimento Estudantil; Mortos pelo Irracionalismo; Diretas Já; Alunos Uniformizados.

A programação contou com 300 alunos da escola da Vila Sanção – Alegria do Saber – e de escolas de vilas vizinhas – União do Povo e Jorge Amado. A Fanfarra Municipal Faruk Salmen, conduzida pela Coordenadoria Municipal da Juventude (CMJ) tocou no desfile.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Felipe Borges



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP