2500 alunos são beneficiados por parceria entre Prefeitura e Governo do Estado

A formatura dos 2500 alunos atendidos pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd, aconteceu nesta quarta-feira, 11, no ginásio poliesportivo. O programa é desenvolvido pelo Governo do Estado, em parceria com a prefeitura e visa prevenir o uso abusivo de drogas por crianças e adolescentes.

O modelo foi criado nos Estados Unidos na década de 1980, e desde 1992 integra o sistema de educação brasileiro. No programa, policiais militares ministram cursos com ênfase na prevenção ao uso de drogas, combate a violência, e resistência às más companhias, tudo realizado com esforço da escola, alunos, educadores, policiais e famílias.

Com o apoio da secretaria de educação, o Proerd começou a ser desenvolvido nas escolas municipais com apenas um instrutor. “Em 2019, a pedido do município, o programa foi ampliado e hoje estamos certificando 2500 crianças”, afirma Luís Vieira, secretário de educação. De acordo com o comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Gledson Melo, hoje em Parauapebas, são quatro instrutores capacitados para orientar as crianças das escolas municipais.

Para o aluno William Rian, da escola João Evangelista, a participação no programa tem sido muito importante, pois esclarece sobre o uso das drogas e as formas de evitar o contato.

De acordo com Luís Vieira, a parceria da prefeitura com o programa tem rendido bons frutos, já que o Proerd traz resultados satisfatórios para os estudantes. “Os alunos que passaram por esse programa tiveram uma transformação de vida que foi para dentro das famílias. Então a secretaria de educação ficou muito satisfeita”, afirma o secretário.

Texto: Márcia Machado / Foto: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP