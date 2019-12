2ª Conferência Municipal de Cultura é realizada em Canaã

Reunir as pessoas que promovem cultura em Canaã dos Carajás e debater com elas sobre as ações e estratégias para o setor nos próximos dois anos. Esse foi o objetivo da 2ª Conferência de Cultura de Canaã dos Carajás, realizada neste sábado (7). Na ocasião, também foram eleitos os novos membros do conselho Municipal de Cultura.

Para o presidente da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL), Antônio Carlos da Silva Ribeiro, a conferência é uma forma de contribuir para o aprimoramento do trabalho na área. “A nossa cultura precisa ser ativada, ser resgatada, restaurada, e o Conselho vem pra ser um parceiro da fundação e da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás”, disse.

Já a diretora de Cultura da FUNCEL, Cleides Pimenta, destacou a importância de ouvir a comunidade. “Aqui nós vamos estar discutindo a cultura, vamos estar pegando as demandas, fazendo avaliação do que foi bom e do que foi ruim na área da cultura dentro do município”.

ascom.canaa