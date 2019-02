3,30 três reais e trinta centavos essa será a nova tarifa do transporte coletivo de Parauapebas

Reajuste de passagens do transporte coletivo de Parauapebas sofre reajuste a parti de sexta-feira, 01 de fevereiro diz presidente da cooperativa Francisco Brito durante coletiva com a imprensa na tarde de hoje 30 de janeiro.

O aumento do valor se deu devido o não reajuste a mais de dois anos, com isso foi feito um estudo acompanhado com o poder publico o qual concedeu o aumento da tarifa do transporte coletivo e não tinha mais como segurar essa situação devido à defasagem do valor cobrado hoje pela cooperativa.

Desde março do ano passado a cooperativa enviou um estudo para o prefeito, realizaram o acompanhamento e só agora veio sai o resultado, ainda de acordo com o presidente no dia 10 de dezembro de 2018 a secretaria da SEMSI Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão enviou pra PGM Procuradoria Geral do Municípioo decreto e só agora dia 28 que foi decretado pelo prefeito Darci Lermen.

A entidade já aguardava por esse reajuste, pois não tinha mais como segurar esse valor uma vez que as outras coisas tiveram aumento nesse tempo em que nós mantivermos o mesmo valor,o poder publico achou mais que conveniente por isso e assinou a documento legitimando o aumento da passagem que passara de 3,00 três reais para 3,30 três e trinta centavos.

O jornal foi às ruas da cidade e entrevistou alguns usuários do transporte publico na maioria das opiniões o que se contatou foi à indignação por parte desse aumento, pois pra eles o cidadão já vive sobrecarregado de tantos aumentos abusivos e agora, já estamos cansados e como sempre a corda quebra do lado mais fraco nesse caso somos nós indagou a dona de casa Rosilda da silva de 38 anos.

Edvan Lopes