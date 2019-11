3º Sarau Literário “EJA em evidência” acontece no CEPEJA I

Utilizando a criatividade como estratégia de ensino e aprendizagem, a 3ª edição do Sarau Literário da Educação de Jovens e Adultos: “EJA em evidência”, está sendo realizado nas escolas municipais, de 24 de outubro a 4 de novembro.

Cerca de 1.900 alunos das escolas Jean Piaget, Olga da Silva, Terezinha de Jesus, João Evangelista, Carlos Drummond, Faruk Salmen e o Centro de Ensino Personalizado do 6º ao 9º Ano para Educação de Jovens e Adultos (Cepeja) – Castro Alves estão participando da programação, que conta com apresentações de dança, poesia, peças teatrais, jograis, homenagem a poetas.

Na última sexta-feira, 1° de novembro, o evento foi realizado no Cepeja Castro Alves, localizado no bairro Rio Verde. Lá, as apresentações foram marcadas por homenagens a Cora Coralina e por uma exposição de receitas feitas pelos alunos.

A gestora do Centro, Elisangela Abreu, falou sobre o quanto os alunos aderiram e gostaram do projeto. “Os estudantes ficaram bastante motivados. Eles gostaram da forma em que o conteúdo foi trabalhado e se envolveram muito. E, nós percebemos que nesse processo eles tiveram um grande aprendizado”, afirma Elisângela.

O projeto surgiu em 2016 durante as formações continuadas da rede municipal de ensino, com o objetivo de despertar nos estudantes o prazer pela leitura, ampliar o repertório literário e cultural, além de fortalecer a capacidade de comunicação.

A encerramento do “EJA em evidência”, será realizado nesta quinta-feira, 7, no Centro de Desenvolvimento Cultural de Parauapebas (CDC), a partir da 19h30. Durante o evento, o publico poderá prestigiar uma pequena mostra de tudo que foi apresentado nas escolas municipais.

Texto: Stephanie San Reis / Fotos: Piedade Ferreira

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP